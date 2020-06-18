УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных

Вчера, 17 июня, на заседании исполнительного комитета УЕФА был утверждён формат отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре для европейских сборных, сообщает пресс-служба организации в "Твиттере".

Сообщается, что на квалификационном турнире 55 европейских сборных будут разбиты на 10 групп: пять групп по шесть сборных и пять групп по пять сборных. Победитель каждой группы напрямую выйдет в финальную стадию чемпионата мира. 10 сборных, которые займут вторые места в группах, сыграют в плей-офф вместе с двумя сборными, прошедшими отбор Лиги наций, разыграют между собой ещё три путёвки на ЧМ-2022. Теперь данная схема должна быть утверждена ФИФА.

Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.