Сергей Прядкин: «Тамбову» сделано тысячное замечание, больше никто навстречу не пойдёт

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о развитии ситуации со стадионом «Тамбова», вынужденного играть в других городах.
В первой половине сезона «Тамбов» играл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стадион в Тамбове с 2017 года находится на реконструкции. Тамбовчане планировали вернуться на домашнюю арену ещё осенью 2019-го, но подготовить стадион им не удалось.
«Несколько раз поднимали этот вопрос. Нельзя так говорить, что это в последний раз. Мы трижды за последний месяц побывали в Тамбове, наглядно увидели то количество денег, которое выделяется. «Тамбов» – больная тема. Первоначально рассматривалось ещё на сезон продлить. Но продлили на полгода. Металлоконструкции из Тулы заказаны, к новому сезону должны были трибуну ввести. К октябрю должны сделать сейчас.
Деньги на реконструкцию стадиона – 120 миллионов – есть. Это тысячное замечание, больше никто навстречу не пойдёт, есть уверенность, что «Тамбов» завершит реконструкцию», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 18 июня 2020
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