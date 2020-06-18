Грозный получил право принимать матчи под эгидой УЕФА
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что теперь Грозный может принимать международные матчи под эгидой УЕФА.
«УЕФА принял решение о том, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. С 2014 года на Грозный был наложен запрет, сейчас он снят», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В 2013 году УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Северного Кавказа. Решение было обосновано угрозами террористических актов.
Сегодня, 18 июня, «Оренбург» получил лицензию УЕФА и Российского футбольного союза на сезон-2020/2021.
Данная лицензия даёт право участия в Российской Премьер-Лиге, а также в соревнованиях под эгидой УЕФА.
«Оренбург» получил лицензию УЕФА и РФС на сезон-2020/2021
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