Грозный получил право принимать матчи под эгидой УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что теперь Грозный может принимать международные матчи под эгидой УЕФА.

«УЕФА принял решение о том, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. С 2014 года на Грозный был наложен запрет, сейчас он снят», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В 2013 году УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Северного Кавказа. Решение было обосновано угрозами террористических актов.

Сегодня, 18 июня, «Оренбург» получил лицензию УЕФА и Российского футбольного союза на сезон-2020/2021.

Данная лицензия даёт право участия в Российской Премьер-Лиге, а также в соревнованиях под эгидой УЕФА.