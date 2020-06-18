Алаев: РФС извинился перед Федуном и «Спартаком». Это не подковёрная борьба, а ошибка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказался об ошибке в регламенте Кубка России, из-за которой возникла путаница с местом проведения полуфинального матча «Зенит» – «Спартак».
«Мы принесли свои извинения и Федуну, и «Спартаку» за ошибку в регламенте Кубка. Это не подковёрная борьба, это просто банальная человеческая ошибка. Люди, которые имели к этому отношение, больше не имеют отношения к футболу», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» было решено провести в Санкт-Петербурге. Владелец красно-белых Леонид Федун после этого раскритиковал РФС и выразил мнение, что петербургский клуб – «тяжеловес» и что любые его запросы «продавливаются».
- 18 июня 2020
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