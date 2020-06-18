В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен 1 новый случай заражения

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.
Девятая волна проверок прошла 15 и 16 июня. В этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошёл 1541 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов, и лишь один тест дал положительный результат.
В ходе предыдущих семи этапов было суммарно протестировано 8954 человека, у 16 из которых была выявлена коронавирусная инфекция. При этом на двух этапах проверки новых заражённых обнаружено не было.
Из-за пандемии COVID-19 нынешний розыгрыш чемпионата Англии в марте был приостановлен. Возобновился турнир вчера, 17 июня. «Астон Вилла» принимала «Шеффилд Юнайтед» (0:0), а «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3).
- 18 июня 2020
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