Брайн Идову обратился к болельщикам «Локомотива» перед игрой с «Оренбургом»
Защитник москвоского «Локомотива» Брайн Идову обратился к болельщикам «железнодорожников» перед матчем 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом».
«Мы устали ждать, когда уже закончится самоизоляция. Конечно, все тренировались дома, но домашние тренировки никогда не заменят эмоции, которые приносят тренировки на поле с ребятами. Мы все в восторге. Хочется выходить на поле и выкладываться на все 100 процентов. Чемпионат возвращается, и нам нужно играть на победу в каждом туре. С нетерпением ждем матча с «Оренбургом» и болельщиков на трибунах. Не забывайте про маски и перчатки. А мы постараемся отвлечь вас от грустных мыслей о коронавирусе», — приводит слова Идову пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
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