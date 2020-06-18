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Уткин: в ситуации «Локомотива» героев вообще нет. Три стороны усердно ломают клуб

Уткин: в ситуации «Локомотива» героев вообще нет. Три стороны усердно ломают клуб
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации «Локомотива», в котором в преддверии возобновления сезона произошла смена главного тренера.

«В ситуации с «Локомотивом» героев вообще нет. Три стороны ломают клуб усердно со всех сторон. Болельщики – в самом прямом смысле: раскачивают ситуацию, публикуют какие-то странные тексты и информацию, совершенно не принимают нового тренера – какая разница, откуда он взялся, если он уже взялся и явно приехал добиться успеха и поработать за свои деньги? Но всё равно это никого не интересует – «Верните нам Юрия Палыча».

Во всей этой ситуации, когда администрация клуба принимает одно за другим просто идиотские решения, когда болельщики раскачивают клуб и ломают его, а Сёмин позволяет это делать и не поддерживает клуб в нынешнем состоянии ни словом, ни делом, я для себя понимаю, что есть только одна группа людей, которая совершенно точно сейчас заинтересована в том, чтобы «Локомотив» добился успеха, и всё для этого сделает. Это группа футболистов и тренерский штаб во главе с Марко Николичем», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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