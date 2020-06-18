«Торпедо» проведёт товарищеские матчи с «Чертаново» и «Долгопрудным»

Московское «Торпедо» проведёт два тренировочных матча. 26 июня чёрно-белые встретятся с «Долгопрудным», а 30 июня — с «Чертаново».

«Определись соперники «Торпедо» по ближайшим тренировочным матчам. Встречи состоятся на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова в закрытом режиме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Прямая трансляция игр пройдёт на официальном канале клуба в YouTube», — сказано в сообщении.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса минувший сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) был завершён досрочно. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 матчах, заняло четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. «Чертаново» опередило «автозаводцев» на одно очко.