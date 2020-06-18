Ротенберг: позиция «Сочи» по игре с «Ростовом» не изменилась. Не могу пойти против команды

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о позиции клуба относительно судьбы матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».



«Изменилась ли позиция клуба по игре с «Ростовом»? Нет. Я не могу пойти против команды!» — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».



Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное ранее время.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что нулевым заражённым коронавирусом в «Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян. Из всех заразившихся футболистов жёлто-синих симптомы заболевания, в том числе температура, были только у 28-летнего хавбека.

Президент «Ростова»: пусть решение «Сочи» будет на их совести. Для нас жизни людей важнее