Глава «Динамо» К: Рианчо хотел показать, что успех Реброва — это его успех. Но это не так

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился воспоминаниями о работе бывшего главного тренера команды Сергея Реброва, ныне возглавляющего «Ференцварош», а также рассказал о поведении входившего в тренерский штаб Рауля Рианчо, впоследствии работавшего в «Спартаке».



«Ребров хотел убрать определённое количество футболистов. Не буду называть их. Если с ними прописан контракт – убрать их просто на улицу я не могу. Для этого их должны купить или они должны уйти в другую команду бесплатно. Стоял бы вопрос по одному-двум футболистам – мы бы легко договорились, но вопрос стоял по пяти ведущим игрокам.



Но Ребровым тоже было сделано много ошибок до этого. Я же тоже умею анализировать. Когда мне говорят, что бесплатно мы пригласили Гладкого, Громова, Федорчука – а зарплату кто им платил, Ребров или я? Они ничего не дали «Динамо». И не было новых кандидатур.



Потом пришёл Рауль и начал говорить, кого продать, а кого купить. Хорошо, что я не купил. Я потом посмотрел, а эти футболисты даже в испанской Ла Лиге никогда не играли, только в низших дивизионах. Он хотел показать, что успех Реброва – это его успех. Но это не так. Ребров – вдумчивый и хороший тренер. Поэтому то, что касается Реброва, – никогда не говори «никогда». Всё возможно. Михайличенко же вернулся», — цитирует Суркиса ua.tribuna.com со ссылкой на «ТаТоТаке».

Президент киевского «Динамо»: войну надо прекратить. Мы воюем против России