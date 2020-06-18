Эрик Гарсия, получивший травму в матче с «Арсеналом», выписан из больницы
19-летний защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия, который получил тяжёлую травму головы в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом», выписан из больницы.
«Эрик Гарсия был выписан из больницы после травмы, полученной вчера, 17 июня, в победном матче с „Арсеналом“. После игры Эрик был доставлен в больницу для дальнейшего обследования. За ним будут наблюдать в течение ближайших дней, перед тем как вернётся к тренировкам и матчам.
Все в „Манчестер Сити“ желают Эрику скорейшего выздоровления», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
Матч с «Арсеналом» завершился победой «горожан» со счётом 3:0. В матче 30-го тура «Манчестер Сити» примет на своём поле «Бёрнли».
Дезинфекция штанги, травма Гарсии и фанаты за забором. Яркие фото возвращения АПЛ
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