Эрик Гарсия, получивший травму в матче с «Арсеналом», выписан из больницы

19-летний защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия, который получил тяжёлую травму головы в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом», выписан из больницы.

«Эрик Гарсия был выписан из больницы после травмы, полученной вчера, 17 июня, в победном матче с „Арсеналом“. После игры Эрик был доставлен в больницу для дальнейшего обследования. За ним будут наблюдать в течение ближайших дней, перед тем как вернётся к тренировкам и матчам.



Все в „Манчестер Сити“ желают Эрику скорейшего выздоровления», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Матч с «Арсеналом» завершился победой «горожан» со счётом 3:0. В матче 30-го тура «Манчестер Сити» примет на своём поле «Бёрнли».