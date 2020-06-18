Бывшему тренеру «Барселоны» диагностировали болезнь, от которой умер Риксен

Бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ сообщил, что болен боковым амиотрофическим склерозом, пишет Marca.
53-летний специалист рассказал, что неизлечимую болезнь у него обнаружили летом 2019 года. Диагноз подтвердился в феврале.
Унсуе работал в «Барселоне» тренером вратарей в 2003-2010 годах, а также был ассистентом главного тренера с 2014 по 2017 год. Специалист возглавлял «Сельту», «Жирону», «Нумансию» и «Расинг».
Боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Шарко или болезнь Лу Герига, стал причиной смерти бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена. Нидерландский футболист боролся с неизлечимым заболеванием центральной нервной системы с 2013 года. Из-за болезни экс-футболист был долгое время прикован к постели и потерял способность разговаривать. В сентябре 2019 года Риксен скончался.
- 18 июня 2020
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