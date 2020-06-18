Уткин: не взводите напраслину в связи с непереходом Аршавина в «Барселону» на Миллера

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о несостоявшемся переходе бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону».



«На исходе карантина мы узнали трогательную историю про то, как Андрей Аршавин так и не перешёл в «Барселону» из «Зенита». В «Барселону», за которую мечтал играть с детства, через всю юность пронёс это чувство и демонстрировал его даже красно-синей шапочкой «Барселоны» на тренировках «Зенита».



Мы прочитали историю, как Дмитрий Селюк от Жоана Лапорты, тогдашнего президента «Барселоны», сообщил руководству «Зенита», что «Барса» интересуется Аршавиным. Была даже сумма, была заинтересованность Аршавина. Сумма – абсолютно подъёмная, вроде как преемлемая. Но, как гласит публикация, Аршавин не был отпущен в «Барселону», и это было, несомненно, волюнтаристское решение Алексея Миллера. Друзья мои, это август 2008 года – «Зенит» только что стал чемпионом России–2007, выиграл Кубок УЕФА и покупает для усиления Данни за 30 миллионов, чтобы идти к новым высотам, бороться за Суперкубок Европы с «Манчестер Юнайтед». И в этой ситуации избавиться от лучшего своего футболиста, воспитанника… Ну, конечно же, безусловно, это волюнтаристское решение Миллера. Нет, конечно, это нормальная логика спортивного момента. Короче говоря, не взводите напраслину в связи с непереходом Аршавина в «Барселону» на Миллера. К нему есть масса вопросов, но совершенно точно не этот», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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