«Мой король». Сестра поддержала Роналду после поражения в финале Кубка Италии

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поддержала брата после поражения туринской команды в финальном матче Кубка Италии с «Наполи».



«Что ещё ты мог сделать? Вот и всё, мой дорогой, ты не можешь творить чудеса в одиночку. Я не понимаю, как можно так играть. В любом случае, выше голову, большего ты сделать не мог, мой король», — написала Авейру на своей странице в «Инстаграме».



В финальном матче Кубка Италии «Наполи» обыграл туринский «Ювентус» и завоевал трофей. Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико». В основное время матча команды голов не забили. Сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались футболисты «Наполи» — 4:2.

«Наполи» выиграл трофей в шестой раз. «Ювентус» является 13-кратным обладателем Кубка Италии.