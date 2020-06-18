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«Ротор» объявил об уходе Виталия Денисова

«Ротор» объявил об уходе Виталия Денисова
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Защитник Виталий Денисов покинул «Ротор».

«Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы волгоградского клуба, опубликованном на странице в «Твиттере».

Напомним, Денисов присоединился к «Ротору» в январе 2020 года и принял участие в двух официальных матчах. Ранее защитник выступал в составе таких клубов, как казанский «Рубин», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

По итогам сезона-2019/2020 «Ротор» вышел в Российскую Премьер-Лигу из Футбольной национальной лиги, розыгрыш которой был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Волгоградская команда, в 27 встречах набрав 56 очков, финишировала на первом месте в таблице турнира.

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