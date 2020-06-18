«Ротор» объявил об уходе Виталия Денисова

Защитник Виталий Денисов покинул «Ротор».



«Мы благодарим Виталия за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы волгоградского клуба, опубликованном на странице в «Твиттере».



Напомним, Денисов присоединился к «Ротору» в январе 2020 года и принял участие в двух официальных матчах. Ранее защитник выступал в составе таких клубов, как казанский «Рубин», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов».

По итогам сезона-2019/2020 «Ротор» вышел в Российскую Премьер-Лигу из Футбольной национальной лиги, розыгрыш которой был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Волгоградская команда, в 27 встречах набрав 56 очков, финишировала на первом месте в таблице турнира.