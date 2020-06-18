Уткин — о заявлении «Сочи»: гнусно и достойно только презрительного смеха

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал заявление «Сочи», в котором говорится, что клуб не видит возможности переноса матча с «Ростовом».

«Что сказать? Прекрасные люди. Это говорит команда, которой в этом году из-за болезни группы игроков уже переносили игру. Гнусно это всё и достойно только презрительного смеха», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».

На официальном сайте «Сочи» было опубликовано заявление по поводу матча с «Ростовом». «Сочи» выступил за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом и команда отправилась на двухнедельный карантин.