Уткин — о заявлении «Сочи»: гнусно и достойно только презрительного смеха

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал заявление «Сочи», в котором говорится, что клуб не видит возможности переноса матча с «Ростовом».
«Что сказать? Прекрасные люди. Это говорит команда, которой в этом году из-за болезни группы игроков уже переносили игру. Гнусно это всё и достойно только презрительного смеха», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
На официальном сайте «Сочи» было опубликовано заявление по поводу матча с «Ростовом». «Сочи» выступил за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом и команда отправилась на двухнедельный карантин.
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