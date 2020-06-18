Гол Черенкова вышел в 1/8 финала баттла за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
В 15-й паре 1/16 финала встретились Фёдор Черенков («Спартак») — гол в ворота «Нанта» в матче Кубка УЕФА сезона-1985/1986 (11 декабря 1985 года) и Марат Измайлов («Локомотив») — гол в ворота «Монако» в матче Лиги чемпионов сезона-2003/2004 (24 февраля 2004 года).
В этом противостоянии победил гол Черенкова — за него проголосовал 51% опрошенных. Мяч Измайлова набрал 49% голосов.
Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова, Ильи Цымбаларя и Марка Гонсалеса.
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