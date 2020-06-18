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Дмитрий Комбаров: «Крылья» готовятся к «Ахмату» очень серьёзно. Никаких шуток-прибауток

Дмитрий Комбаров: «Крылья» готовятся к «Ахмату» очень серьёзно. Никаких шуток-прибауток
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги.

«Последняя неделя проходит в обычном недельном тренировочном цикле. Нагрузки такие же, до этого прошли сборы, получили хорошую нагрузку. Много играли, много бегали, много игровых упражнений, поэтому в хорошей форме должны подойти к матчу с «Ахматом».

Конечно, все готовятся к этой игре. Все ребята понимают, насколько важен этот матч для нас, болельщиков, для турнирной таблицы. Поэтому готовимся очень серьёзно, никаких шуток-прибауток. Серьёзная подготовка», — сказал Комбаров в интервью, опубликованном на YouTube-канале самарского клуба.

«Крылья Советов» примут «Ахмат» завтра, 19 июня, начало встречи — в 18:00 мск.

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