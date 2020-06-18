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Роналдо: никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться

Роналдо: никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо рассказал о проблеме контроля веса, с которой столкнулся, будучи футболистом.

«Я никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться, по большей части из-за тех, кто обвинял меня в избыточном весе во время подготовки к соревнованиям», — приводит слова Роналдо Marca.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды Бразилии, с которой он также становился обладателем Кубка конфедераций. В течение своей карьеры форвард выступал за такие клубы, как «Крузейро», эйндховенский ПСВ, «Барселона», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан», и «Коринтианс». В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет.

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