Роналдо: никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться

Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо рассказал о проблеме контроля веса, с которой столкнулся, будучи футболистом.



«Я никогда не отказывался худеть. Я отказывался взвешиваться, по большей части из-за тех, кто обвинял меня в избыточном весе во время подготовки к соревнованиям», — приводит слова Роналдо Marca.



Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды Бразилии, с которой он также становился обладателем Кубка конфедераций. В течение своей карьеры форвард выступал за такие клубы, как «Крузейро», эйндховенский ПСВ, «Барселона», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан», и «Коринтианс». В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет.