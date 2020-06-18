Глава Примеры: уход Роналду на нас почти не повлиял. С Месси ситуация была бы другой

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался на тему ухода нападающего Криштиану Роналду из «Реала» и ценности форварда «Барселоны» Лионеля Месси для испанского чемпионата.
«Уход Криштиану, даже если этим обеспокоены в Мадриде, почти не повлиял на Ла Лигу. Мы годами работали над тем, чтобы бренд Ла Лиги был сильнее бренда отдельных игроков.
Но с Месси ситуация другая. Месси — лучший игрок в истории футбола. Нам повезло, что он всегда был в нашей лиге. Думаю, отъезд Месси был бы заметен, особенно если бы он перешёл в клуб из другой лиги.
Лионель является иконой испанского футбола. Попросил бы его завершить карьеру в нашем чемпионате, мы подарили ему столько любви. Уход Месси не стал бы катастрофой, потому что мы подписывали бы телевизионные контракты с ним или без него. Но важно то, какую ценность он придаёт Ла Лиге. Месси всегда восхищает нас», — цитируе Тебаса Marca.
- 18 июня 2020
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:30
-
20:19
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:55
-
19:42
-
19:29
-
19:26
-
19:13
-
19:05
-
18:45
-
18:44
-
18:32
-
18:27
-
18:26
-
18:14
-
18:13
-
17:59
-
17:48
-
17:42
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:13
-
17:04
-
16:59
-
16:46
-
16:35
-
16:31
-
16:21
-
16:17