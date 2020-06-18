«Реал» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 18 июня, состоится матч «Реал» — «Валенсия». Встреча 29-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В бригаду войдут ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хуан Пенья Варела.



Мадридский «Реал», набрав 59 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (43) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 29 матчах набрал 64 очка.



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.