«Реал» — «Валенсия»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 18 июня, состоится матч «Реал» — «Валенсия». Встреча 29-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В бригаду войдут ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хуан Пенья Варела.
Мадридский «Реал», набрав 59 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (43) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 29 матчах набрал 64 очка.
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.
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