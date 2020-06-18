Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Московское «Торпедо» объявило о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды.

«Вчера на базе в Бронницах, где проходит второй учебно-тренировочный сбор чёрно-белых, президент «Торпедо» Денис Маслов и тренер Сергей Игнашевич подписали соглашение, согласно которому Сергей Николаевич стал главным тренером команды. 15 июня Сергей Игнашевич начал обучение в Академии тренерского мастерства на лицензию категории Uefa Pro, что позволяет ему возглавлять тренерский штаб команды.



Николай Савичев, в прошлом сезоне занимавший пост главного тренера команды, остаётся в структуре «Торпедо». Николай Николаевич назначен руководителем программы развития молодёжного футбола, а также будет принимать участие в селекционной работе клуба», — сообщает пресс-служба «Торпедо».

Игнашевич стал тренером «Торпедо» летом 2019 года. В нынешнем сезоне московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 27 матчах 53 очка. Турнир из-за угрозы распространения коронавируса был приостановлен, а впоследствии досрочно завершён.