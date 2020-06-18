«Енисей» объявил о возвращении Валерия Кичина
Защитник Валерий Кичин перешёл в «Енисей», сообщает пресс-служба красноярской команды. Контракт футболиста рассчитан на один год.
27-летний Кичин уже имеет опыт выступлений за «Енисей». Защитник пришёл в красноярский клуб в 2016 году и за три сезона принял участие в 93 матчах, в которых забил 7 голов. В 2018 году Кичин помог «Енисею» впервые в истории выйти в Российскую Премьер-Лигу.
Ранее Кичин выступал за команды «Дордой-Динамо», «Волга», «Химик», «Уфа», «Анжи», «Тюмень», столичный клуб «Торпедо». В составе молодёжной и основной сборных Киргизии защитник провёл 12 матчей и забил 2 гола.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно.
- 18 июня 2020
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