Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» объявил о возвращении Валерия Кичина

«Енисей» объявил о возвращении Валерия Кичина
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Защитник Валерий Кичин перешёл в «Енисей», сообщает пресс-служба красноярской команды. Контракт футболиста рассчитан на один год.

27-летний Кичин уже имеет опыт выступлений за «Енисей». Защитник пришёл в красноярский клуб в 2016 году и за три сезона принял участие в 93 матчах, в которых забил 7 голов. В 2018 году Кичин помог «Енисею» впервые в истории выйти в Российскую Премьер-Лигу.

Ранее Кичин выступал за команды «Дордой-Динамо», «Волга», «Химик», «Уфа», «Анжи», «Тюмень», столичный клуб «Торпедо». В составе молодёжной и основной сборных Киргизии защитник провёл 12 матчей и забил 2 гола.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в Футбольной национальной лиге был завершён досрочно.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020