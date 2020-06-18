Экс-игрок «Зенита» Угаров: вспышка в «Ростове» подозрительна. Клуб не хотел доигрывать

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове» накануне возобновления чемпионата.

«Такая вспышка коронавируса — это явный просчёт «Ростова». Где-то недоработали врачи, руководство клуба. Я не понимаю. Как вообще такое могло произойти — сразу столько заболевших и накануне возобновления чемпионата. Не скажу, что это саботаж, но выглядит как-то подозрительно. Насколько я знаю, «Ростов» изначально был против того, чтобы доиграть сезон. Если у них такие проблемы, то считаю, что команду надо снять с чемпионата», – цитирует Угарова «Петербургский дневник».

17 июня в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Команда отправилась на двухнедельный карантин. При этом завтра, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге.