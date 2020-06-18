10 вопросов Полины Куимовой про РПЛ – новая видеовикторина в «Инстаграме»

Новая игра #ЧемпКвиз посвящена чемпионату России по футболу и уже проходит в «инстаграме» «Чемпионата». Подписывайтесь и заходите в сториз. РПЛ возобновится 19 июня, и Полина Куимова готова проверить, насколько хорошо вы помните перипетии сезона до перерыва. Самый успешный и удачливый игрок получит код на FIFA20 для приставки PS4 или Xbox One. Внимательно изучите статистику и последние новости РПЛ. Такая подготовка даст вам преимущество.



Каждый четверг подписчики инстаграм-аккаунта «Чемпионата» играют в увлекательную игру. Один из журналистов записывает 10 видеовопросов на одну тему и к каждому предлагает 4 варианта ответов. Вопрос звучит только устно, а вот варианты появляются на экране. За отведённые секунды нужно выбрать правильный ответ.