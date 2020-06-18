Юрген Клопп: все футболисты «Ливерпуля» готовы сыграть в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии футболистов в преддверии матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном».
«Мы тренировались, но в матчах может произойти что угодно. На данный момент все готовы сыграть в матче с „Эвертоном“. Некоторые тренируются больше, некоторые — меньше. В целом наша команда будет в хорошей форме», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Матч 30-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль» состоится 21 июня. Начало встречи — в 21:00 мск.
Из-за пандемии COVID-19 нынешний розыгрыш чемпионата Англии в марте был приостановлен. Возобновился турнир вчера, 17 июня. «Астон Вилла» принимала «Шеффилд Юнайтед» (0:0), а «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:3).
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