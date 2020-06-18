Роналдо: если бы у «Вальядолида» был бюджет «Реала», я бы подписал Мбаппе
Бывший футболист сборной Бразилии, президент и главный акционер «Вальядолида» Роналдо высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
«Если бы у меня был бюджет „Реала“? Подписал бы Мбаппе. Он напоминает меня больше всего», — цитирует бразильца Goal.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 5 результативных передач. На его счету 5 мячей в 7 матчах Лиги чемпионов. Соглашение игрока с парижанами рассчитано до лета 2022 года.
В сентябре 2018 года Роналдо был официально представлен в качестве нового президента «Вальядолида». Сообщалось, что на покупку испанского клуба экс-нападающий потратит € 30 млн, что автоматически закроет нынешний долг клуба, который составляет € 25 млн.
- 18 июня 2020
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