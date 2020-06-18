Газзаев: у депутата очень ответственная работа. Нужно стремиться к победе, как и в спорте

Экс-тренер ЦСКА депутат Государственной думы Валерий Газзаев сравнил бывшую и нынешнюю профессии.

«Работа депутата ‑ это политика, работа тренером ‑ это спорт. Задача депутата ‑ работа над законопроектами, что очень важно. Это очень ответственная работа, где нужно стремиться к победе. Так же и в спорте. Чтобы подготовить профессионала или команду, необходимо много работать. В целом работа депутата и тренера похожи», — цитирует Газзаева «Р-Спорт».

Ранее Газзаев поделился воспоминаниями о победном финале Кубка УЕФА сезона-2004/2005 с лиссабонским «Спортингом» (3:1). После первого тайма российский клуб проигрывал со счётом 0:1, но во второй половине забил три мяча и стал обладателем трофея.