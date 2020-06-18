Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Моуринью: Рашфорд стал мужчиной и человеком с принципами

Моуринью: Рашфорд стал мужчиной и человеком с принципами
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал общественную деятельность нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

Напомним, после объявления о завершении программы по поддержке школьников из малообеспеченных семей в летние каникулы Рашфорд направил в Палату общин открытое письмо с предложением обеспечить детей питанием до начала следующего учебного года. Форвард смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров.

«18-летний парень, которого встретил несколько лет назад, теперь мужчина и человек с принципами. Приятно видеть, как он борется за детей, которые оказались в таком же непростом положении, что и он в детстве», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, Рашфорд играл под руководством португальского специалиста за «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год.

Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020