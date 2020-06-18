Моуринью: Рашфорд стал мужчиной и человеком с принципами

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал общественную деятельность нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.



Напомним, после объявления о завершении программы по поддержке школьников из малообеспеченных семей в летние каникулы Рашфорд направил в Палату общин открытое письмо с предложением обеспечить детей питанием до начала следующего учебного года. Форвард смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров.



«18-летний парень, которого встретил несколько лет назад, теперь мужчина и человек с принципами. Приятно видеть, как он борется за детей, которые оказались в таком же непростом положении, что и он в детстве», — приводит слова Моуринью Goal.com.



Напомним, Рашфорд играл под руководством португальского специалиста за «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год.

Рашфорд убедил правительство Великобритании оказать поддержку детям