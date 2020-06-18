Моуринью: Рашфорд стал мужчиной и человеком с принципами

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал общественную деятельность нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.
Напомним, после объявления о завершении программы по поддержке школьников из малообеспеченных семей в летние каникулы Рашфорд направил в Палату общин открытое письмо с предложением обеспечить детей питанием до начала следующего учебного года. Форвард смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров.
«18-летний парень, которого встретил несколько лет назад, теперь мужчина и человек с принципами. Приятно видеть, как он борется за детей, которые оказались в таком же непростом положении, что и он в детстве», — приводит слова Моуринью Goal.com.
Напомним, Рашфорд играл под руководством португальского специалиста за «красных дьяволов» с 2016 по 2018 год.
- 18 июня 2020
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:30
-
20:19
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:55
-
19:42
-
19:29
-
19:26
-
19:13
-
19:05
-
18:45
-
18:44
-
18:32
-
18:27
-
18:26
-
18:14
-
18:13
-
17:59
-
17:48
-
17:42
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:13
-
17:04
-
16:59
-
16:46
-
16:35
-
16:31
-
16:21
-
16:17