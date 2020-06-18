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Валерий Карпин: победитель конкурса «фэйр-плей года» в РПЛ уже определён

Валерий Карпин: победитель конкурса «фэйр-плей года» в РПЛ уже определён
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«На мой взгляд, победитель конкурса «фэйр-плей года» в РПЛ уже определён. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации… Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи. Получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное – получить три очка?» — приводит слова Карпина «Рейтинг букмекеров».

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

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