Гендиректор «Сочи»: мы должны о себе думать. С «Оренбургом» была другая ситуация

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не может пойти на перенос матча с «Ростовом» из-за высокой плотности календаря.
«Мы готовимся к матчу. Допускаем, что он может состояться. Завтра с утра всё будет ясно. Слова Карпина? Я не хочу никому отвечать. Всем футболистам здоровья. Все в одинаковых условиях. Есть регламент. Доказывать ничего не буду.
Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация — был другой промежуток времени, никто не был стеснён. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всём. Это равные условия. Все подхватывают шумиху, кто-то пишет плохое про нас, кто-то про «Ростов».
Было бы времени много, как в случае с нами и «Оренбургом», то мы бы пошли не перенос. Здесь очень высокая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать", — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 июня 2020
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:30
-
20:19
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:55
-
19:42
-
19:29
-
19:26
-
19:13
-
19:05
-
18:45
-
18:44
-
18:32
-
18:27
-
18:26
-
18:14
-
18:13
-
17:59
-
17:48
-
17:42
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:13
-
17:04
-
16:59
-
16:46
-
16:35
-
16:31
-
16:21
-
16:17