Гендиректор «Сочи»: мы должны о себе думать. С «Оренбургом» была другая ситуация

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб не может пойти на перенос матча с «Ростовом» из-за высокой плотности календаря.

«Мы готовимся к матчу. Допускаем, что он может состояться. Завтра с утра всё будет ясно. Слова Карпина? Я не хочу никому отвечать. Всем футболистам здоровья. Все в одинаковых условиях. Есть регламент. Доказывать ничего не буду.

Да, у нас был случай, когда заболели игроки. Но тогда была другая ситуация — был другой промежуток времени, никто не был стеснён. А здесь будет очень плотный июль, места почти нет. Все договорились обо всём. Это равные условия. Все подхватывают шумиху, кто-то пишет плохое про нас, кто-то про «Ростов».

Было бы времени много, как в случае с нами и «Оренбургом», то мы бы пошли не перенос. Здесь очень высокая плотность, у нас есть задачи. Мы же должны и о себе думать", — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.