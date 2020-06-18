«Ротор» прошёл лицензирование для участия в РПЛ

Волгоградский «Ротор» объявил об успешном получении лицензии РФС-1, позволяющей выступать в Российской Премьер-Лиге.
«СК «Ротор» успешно прошёл лицензирование для участия в РПЛ. Соответствующее решение было принято сегодня комиссией РФС. Сине-голубые получили официальное письмо о выдаче лицензии РФС-1 на спортивный сезон-2020/2021», — сообщает пресс-служба на странице клуба в «Инстаграме».
По итогам сезона-2019/2020 Футбольной национальной лиги, розыгрыш которой был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса, «Ротор» вышел в Российскую Премьер-Лигу. Волгоградская команда, в 27 встречах набрав 56 очков, финишировала на первом месте в таблице турнира.
Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский ранее сообщал, что клуб сменил юридическое лицо и проходит лицензирование для выступления в Российской Премьер-Лиге.
- 18 июня 2020
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