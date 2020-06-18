Капитаны клубов РПЛ поблагодарили врачей за работу

Капитаны всех 16 клубов Российской Премьер-Лиги поблагодарили врачей и медицинских работников, которые борются с коронавирусной инфекцией. Напомним, 23-й тур чемпионата России будет посвящён медикам.

Видео можно посмотреть на странице Российского футбольного союза (РФС) в «Твиттере».



Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление сезона в Российской Премьер-Лиге запланировано на 19 июня. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков. В тройку лидеров входят московский «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). Первый матч после паузы, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Ахмат», пройдёт завтра, 19 июня.