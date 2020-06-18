Семак: цели по контракту не изменились. Главная задача — выступление в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем отличается его новый контракт с петербургским клубом от предыдущего соглашения.

«Принципиально ничем не отличается, за исключением некоторых нюансов, связанных с выступлением команды. Абсолютно нормальный контракт. Цели и задачи не изменились — мы должны каждый год играть в Лиге чемпионов, бороться за звание чемпионов.

Два года назад в разговоре с руководством я обозначил свою позицию, когда и за что мы должны бороться. Дальше будем смотреть. Главная задача — выступление в Лиге чемпионов. Это даёт клубу возможность зарабатывать, возможность на европейском рынке показывать игроков. Это счастье для игрока — уйти в команду, более сильную и статусную, чем наша", — сказал Семак в интервью GQ Russia.