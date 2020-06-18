Валерий Карпин: позиция «Сочи» не должна никого волновать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возобновлении сезона в РПЛ и позиции «Сочи» по матчу 23-го тура чемпионата России.



«Мы за возобновление. Хотим доиграть и по спортивному принципу оказаться там, где можем оказаться. Какие уроки извлекли из этой ситуации? Может случиться что угодно, с кем угодно и где угодно в этой жизни – вот единственный урок. Говорить о том, что кто-то что-то не соблюдал, могут только посторонние люди. В магазин ходили, как весь мир. Заказывали продукты у курьеров – да, как и весь мир. Не ходили по Ростову, потому что всё закрыто. А заразиться можно от кого угодно и от чего угодно.



Позиция «Сочи» не должна никого волновать. В случае форс-мажора при чём вообще позиция «Сочи»? Людям, получается, неважно здоровье даже своих футболистов. Думаю, они понимают, что «Ростов» вряд ли сможет прилететь, и потому настаивают на такой позиции», — приводит слова Карпина «Рейтинг букмекеров».

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