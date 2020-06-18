Футболка Александра Ерохина продана за 350 тыс. рублей на благотворительном аукционе

Телеведущая, модель и посол чемпионата мира в России Виктория Лопырёва на своей странице в «Инстаграме» проводит благотворительный аукцион в поддержку Марка Пискарева из Чебоксар. Мальчик болен спинальной мышечной атрофией первого типа.



На аукционе разыгрываются футболки известных футболистов. Несколько ценных лотов уже продано. Самыми дорогими лотами стала футболка Александра Ерохина, которая была на игроке во время матча со сборной Шотландии, и мяч ЧМ-2018 с автографами всех игроков сборной России. За них болельщик Денис Загорский заплатил 250 тыс. рублей, а еще 100 тыс. на помощь Марку перевела Вероника, жена Ерохина.



В аукционе уже поучаствовали вратарь «Сочи» Сослан Джанаев (120 тыс. рублей), форвард «Зенита» Артём Дзюба (170 тыс., ещё 100 тыс. рублей перевела Екатерина, жена Игоря Смольникова), полузащитник «Спартака» Роман Зобнин (180 тыс. рублей) и капитан красно-белых Георгий Джикия (200 тыс. рублей). Виктория Лопырева анонсировала продолжение аукциона, все вырученные деньги от которого пойдут на лечение мальчику.



У Марка Пискарева спинальная мышечная атрофия 1-го типа (SMA1) — редкое генетическое заболевание, приводящее к атрофии мышц всего организма. Ребёнок может задохнуться в любой момент, при этом интеллект полностью сохранен: малыш осознает всё, что с ним происходит, но становится заложником тела. Помочь может дорогостоящее лекарство Zolgensma, один укол которого стоит больше 170 млн рублей. На данный момент собрано 14,9 млн.