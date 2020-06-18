«Реал» — «Валенсия»: составы команд на матч 29-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Валенсии» на матч 29-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Азар.



«Валенсия»: Силлессен, Мангала, Кондогбиа, Солер, Парехо, Гайя, Васс, Родриго Морено, Ферран, Макси Гомес, Уго Гильямон.

Мадридский «Реал», набрав 59 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (43) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 29 матчах набрал 64 очка.