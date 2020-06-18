Тони Шуньич: «Динамо» за два тура может свести к нулю отставание от ЦСКА

Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич высказался о шансах команды догнать ЦСКА в турнирной таблице.
«Самыми сложными будут первые матчи — с «Краснодаром» и ЦСКА. А в пяти заключительных турах соперники, в теории, будут проще. Хотя в РПЛ сейчас все команды подравнялись.
Реально ли догнать ЦСКА? Всё в наших руках. Мы начинаем с «Краснодаром», ЦСКА — с «Зенитом». Потом у нас будет встреча. Теоретически, уже за два тура можно свести отставание к нулю. Но загадывать ничего не буду.
Конечно, будут неожиданные результаты, фактор непредсказуемости увеличился. Непонятно, кто и как успел подготовиться. Смотрите, что в Бундеслиге происходит. Еще зимой «Шальке» претендовал на зону Лиги чемпионов, а сейчас команда просто ужасно играет, раздает очки направо и налево», — цитирует Шуньича «Советский спорт».
После 22 туров «Динамо» занимает шестое место в таблице, набрав 30 очков. ЦСКА (36) — на пятом месте.
- 18 июня 2020
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