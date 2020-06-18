Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад» в домашнем матче Примеры

«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад» в домашнем матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 29-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 56-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Алавеса» Борха Сайнс. На 81-й минуте с поля был удалён защитник «Реала Сосьедад» Хосеба Сальдуа. Через 6 минут составы вновь сравнялись — вторую жёлтую карточку получил хавбек хозяев Томас Пина. В компенсированное время встречи второй гол забил защитник «Алавеса» Мартин Агиррегабирия.

«Алавес» набрал 35 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (47) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (64). В тройку лидеров входят «Реал» (59) и «Севилья» (51).

Испания - Примера. 29-й тур
18 июня 2020, четверг. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Сайнс – 56'   2:0 Агиррегабирия – 90+6'
Удаления: Пина – 87' / Сальдуа – 81'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020