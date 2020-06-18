«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад» в домашнем матче Примеры
В матче 29-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 56-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Алавеса» Борха Сайнс. На 81-й минуте с поля был удалён защитник «Реала Сосьедад» Хосеба Сальдуа. Через 6 минут составы вновь сравнялись — вторую жёлтую карточку получил хавбек хозяев Томас Пина. В компенсированное время встречи второй гол забил защитник «Алавеса» Мартин Агиррегабирия.
«Алавес» набрал 35 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (47) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (64). В тройку лидеров входят «Реал» (59) и «Севилья» (51).
- 18 июня 2020
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