Роналдо определил четырёх лучших футболистов в истории

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал четверых игроков, которых считает лучшими за всю историю футбола.

«Для меня в рейтинге лучших в истории первые четыре имени — Пеле, Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Лучшие игроки в истории футбола», — цитирует Роналдо Goal.

Ранее Роналдо заявил, что следит за игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси, нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, вингером «Реала» Эденом Азаром, форвардами «Пари Сен-Жермен» Неймаром и Килианом Мбаппе. В этом списке Роналдо не оказалось нападающего «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Роналдо также заявил, что подписал бы Мбаппе в «Вальядолид», если бы у него был бюджет мадридского «Реала».