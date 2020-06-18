Роналдо определил четырёх лучших футболистов в истории
Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал четверых игроков, которых считает лучшими за всю историю футбола.
«Для меня в рейтинге лучших в истории первые четыре имени — Пеле, Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Лучшие игроки в истории футбола», — цитирует Роналдо Goal.
Ранее Роналдо заявил, что следит за игрой форварда «Барселоны» Лионеля Месси, нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, вингером «Реала» Эденом Азаром, форвардами «Пари Сен-Жермен» Неймаром и Килианом Мбаппе. В этом списке Роналдо не оказалось нападающего «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
Роналдо также заявил, что подписал бы Мбаппе в «Вальядолид», если бы у него был бюджет мадридского «Реала».
Роналдо: если бы у «Вальядолида» был бюджет «Реала», я бы подписал Мбаппе
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