«Ростов» хочет отправить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

Как стало известно «Чемпионату», матч между «Сочи» и «Ростовом», с большой долей вероятности, состоится.
Если встречу решат сыграть, то поедет состав «Ростова» 2003 года рождения. Сейчас клуб решает вопрос с их дозаявкой.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболистам «Сочи» на сегодняшней тренировке объявили о проведении двусторонки, если матч с «Ростовом» не состоится.
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.
«Ростов», в 22 турах набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков.
- 18 июня 2020
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