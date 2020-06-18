«Реал» — «Валенсия»: судья отменил гол гостей после видеопросмотра

Главный арбитр матча «Реал» — «Валенсия» (0:0, первый тайм) отменил гол гостевой команды.

На 21-й минуте Солер развернулся на линии штрафной и сделал пас низом, мяч коснулся ноги Варана и отскочил к Родриго, который реализовал выход один на один. Арбитр решил посмотреть повтор эпизода. после чего отменил гол из-за офсайда. Гайя за разговоры с арбитром получил жёлтую карточку.

«Абсолютно все видели, что игрок „Валенсии“ не коснулся мяча… Представьте себе: если сейчас такие решения принимаются с VAR, какие ужасные вещи они делали, когда не было видеоповторов», — прокомментировал эпизод журналист Кристобаль Сориа на своей странице в «Твиттере».

Встреча 29-го тура испанской Примеры проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужиает встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В бригаду входят ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хуан Пенья Варела.



Мадридский «Реал», набрав 59 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (43) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 29 матчах набрал 64 очка.