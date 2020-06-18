«Сент-Этьен» сообщил о пяти случаях заражения коронавирусом в клубе
«Сент-Этьен» на официальном сайте опубликовал информацию о результатах тестирования в команде на COVID-19.
В ходе тестов коронавирус был выявлен у пяти представителей французского клуба. Трое из них — футболисты первой команды «Сент-Этьена». Отмечается, что заразившиеся игроки не контактировали друг с другом и заразились, находясь на карантине. Они были отправлены на самоизоляцию, после чего повторно пройдут тестирование на коронавирус. Команда проведёт следующую тренировку завтра, 19 июня, с соблюдением всех мер безопасности.
Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры. Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».
- 18 июня 2020
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