«Сент-Этьен» сообщил о пяти случаях заражения коронавирусом в клубе

«Сент-Этьен» на официальном сайте опубликовал информацию о результатах тестирования в команде на COVID-19.



В ходе тестов коронавирус был выявлен у пяти представителей французского клуба. Трое из них — футболисты первой команды «Сент-Этьена». Отмечается, что заразившиеся игроки не контактировали друг с другом и заразились, находясь на карантине. Они были отправлены на самоизоляцию, после чего повторно пройдут тестирование на коронавирус. Команда проведёт следующую тренировку завтра, 19 июня, с соблюдением всех мер безопасности.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры. Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».