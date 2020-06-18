Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сент-Этьен» сообщил о пяти случаях заражения коронавирусом в клубе

«Сент-Этьен» сообщил о пяти случаях заражения коронавирусом в клубе
Футбол / Франция 0

«Сент-Этьен» на официальном сайте опубликовал информацию о результатах тестирования в команде на COVID-19.

В ходе тестов коронавирус был выявлен у пяти представителей французского клуба. Трое из них — футболисты первой команды «Сент-Этьена». Отмечается, что заразившиеся игроки не контактировали друг с другом и заразились, находясь на карантине. Они были отправлены на самоизоляцию, после чего повторно пройдут тестирование на коронавирус. Команда проведёт следующую тренировку завтра, 19 июня, с соблюдением всех мер безопасности.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры. Сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020