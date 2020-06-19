Сами Хедира может пропустить полтора месяца из-за травмы
Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира может пропустить полтора месяца из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
Ранее у немецкого футболиста было диагностировано повреждение сухожилия приводящей мышцы правого бедра. Также травму получил и защитник «Ювентуса» Алекс Сандро. Ожидается, что он пропустит около трёх недель.
Хедира выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. Ранее хавбек защищал цвета мадридского «Реала» и «Штутгарта». Контракт немца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.
«Ювентус» набрал 63 очка в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. В тройку лидеров также входят римский «Лацио» (62) и миланский «Интер» (54).
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