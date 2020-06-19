«Реал» — «Валенсия»: Бензема вывел хозяев вперёд в счёте

В матче 29-го тура испанской Примеры «Реал» принимает «Валенсию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. К 63-й минуте хозяева ведут в счёте — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 61-й минуте встречи нападающий «Реала» Карим Бензема открыл счёт, забив гол после передачи форварда мадридского клуба Эдена Азара.
Обслужиает встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В бригаду входят ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр — Хуан Пенья Варела.
Мадридский «Реал», набрав 59 очков в 28 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (43) — на восьмом месте. Лидером соревнований является «Барселона». Каталонский клуб в 29 матчах набрал 64 очка.
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