Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Валенсию», Черышев вышел на замену на 69-й минуте

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 61-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема, забивший гол после передачи форварда мадридского клуба Эдена Азара. Через 13 минут вышедший на замену нападающий Марко Асенсио упрочил преимущество хозяев в счёте. На 86-й минуте Бензема оформил дубль и довёл счёт до разгромного.



Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте, однако не сумел отметиться результативными действиями.



Мадридский «Реал» набрал 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (43) — на 8-м месте.