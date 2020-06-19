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Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Валенсию», Черышев вышел на замену на 69-й минуте

Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Валенсию», Черышев вышел на замену на 69-й минуте
Футбол / Испания 0

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» принимал «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 61-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема, забивший гол после передачи форварда мадридского клуба Эдена Азара. Через 13 минут вышедший на замену нападающий Марко Асенсио упрочил преимущество хозяев в счёте. На 86-й минуте Бензема оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Мадридский «Реал» набрал 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (43) — на 8-м месте.

Испания - Примера. 29-й тур
18 июня 2020, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Бензема – 61'   2:0 Асенсио – 74'   3:0 Бензема – 86'
Удаления: нет / Ин – 89'
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