Бензема поднялся на 5-е место в списке лучших бомбардиров «Реала»
Нападающий «Реала» Карим Бензема поднялся на 5-ю строчку в списке лучших бомбардиров мадридского клуба.
В домашнем матче 29-го тура Примеры с «Валенсией» француз стал автором дубля. Второй его гол стал для него 243-м в составе «королевского клуба». У Пушкаша на счету было 242 забитых мяча.
Лучшим бомбардиром «Реала» с 450-ю точными ударами является португальский нападающий Криштиану Роналду, на данный момент выступающий в составе туринского «Ювентуса». Вторую сточку в списке занимает Рауль (323), а за ним следуют Альфредо ди Стефано (308) и Сантильяна (289).
По итогам 29-го тура «Реал» занимает второе место в таблице Примеры с 62-мя очками, а «Валенсия» находится на 8-й позиции с 43-мя очками.
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Валенсию», Черышев вышел на замену на 69-й минуте
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