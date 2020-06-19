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«Реал» поддержал бывшего тренер «Барселоны» Унсуэ перед матчем с «Валенсией»

«Реал» поддержал бывшего тренер «Барселоны» Унсуэ перед матчем с «Валенсией»
Футбол / Испания 0

Футболисты «Реала» поддержали бывшего тренер «Барселоны» Хуана-Карлоса Унсуэ перед домашним матчем 29-го тура Примеры с «Валенсией», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:0.

Они вынесли на поле футболку с надписью «Держись, Унсуэ! Мы с тобой», которую помимо капитана «Реала» Серхио Рамоса держал и капитан «Валенсии» Дани Парехо.

Ранее 53-летний Унсуэ сообщил, что у него был обнаружен боковой амиотрофический склероз, который со временем приводит к параличу и атрофии мышц.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте, однако не сумел отметиться результативными действиями. Мадридский «Реал» набрал 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (43) — на 8-м месте.

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