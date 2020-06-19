«Реал» поддержал бывшего тренер «Барселоны» Унсуэ перед матчем с «Валенсией»
Футболисты «Реала» поддержали бывшего тренер «Барселоны» Хуана-Карлоса Унсуэ перед домашним матчем 29-го тура Примеры с «Валенсией», который завершился победой «сливочных» со счётом 3:0.
Они вынесли на поле футболку с надписью «Держись, Унсуэ! Мы с тобой», которую помимо капитана «Реала» Серхио Рамоса держал и капитан «Валенсии» Дани Парехо.
Ранее 53-летний Унсуэ сообщил, что у него был обнаружен боковой амиотрофический склероз, который со временем приводит к параличу и атрофии мышц.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте, однако не сумел отметиться результативными действиями. Мадридский «Реал» набрал 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (43) — на 8-м месте.
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Валенсию», Черышев вышел на замену на 69-й минуте
- 19 июня 2020
-
02:27
-
01:54
-
01:42
-
00:58
-
00:51
-
00:51
-
00:40
-
00:33
-
00:26
-
00:25
-
00:13
- 18 июня 2020
-
23:59
-
23:52
-
23:32
-
23:32
-
23:25
-
23:17
-
23:09
-
22:55
-
22:33
-
22:10
-
22:01
-
21:54
-
21:48
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:11
-
21:00
-
20:53
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:30
-
20:19
Партнерский контент