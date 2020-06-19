Фати не получал предложений от «МЮ» и намерен остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не получал предложений от английского клуба «Манчестер Юнайтед» и не намерен покидать стан «сине-гранатовых», сообщает Mundo Deportivo.
Источник ссылается на окружение игрока, которое отрицает слухи о возможном уходе футболиста из «Барселоны».
«Мы довольны прогрессом Фати. Он проделывает впечатляющую работу. Ему необходимо сохранять спокойствие и продолжать в том же духе», — говорится в сообщении из окружения игрока.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал каталонцам сначала € 100 млн, а получив отказ, увеличил предложение до € 150 млн. При этом, сумма отступных, прописанная в контракте Фати составляет € 170 млн.
В нынешнем сезоне Фати дебютировал в составе «Барселоны» в Примере, принял участие в 17 матчах и забил 5 голов.
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