Парехо об отменённом голе «Реалу»: всегда одно и то же

Капитан «Валенсии» Дани Парехо выразил неудовлетворение по поводу отменённого гола в ворота мадридского «Реала» в матче 29-го тура Примеры, который состоялся на «Альфредо ди Стефано» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:0.



В первом тайме при счёте 0:0 Парехо отправил мяч в ворота «Реал», но он был отменён после консультации главного судьи Хосе Марии Санчеса Мартинеса с системой ВАР, которая зафиксировала офсайд при развитии атаки «лос чес».



«Всегда одно и то же, одно и то же!», — воскликнул Парехо, узнав о решении судьи отменить взятие ворот, сообщает Marca. При Этом защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя получил за протесты жёлтую карточку.

По итогам 29-го тура «Реал» занимает второе место в таблице Примеры с 62-мя очками, а «Валенсия» находится на 8-й позиции с 43-мя очками.