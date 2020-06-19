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Парехо об отменённом голе «Реалу»: всегда одно и то же

Парехо об отменённом голе «Реалу»: всегда одно и то же
Футбол / Испания 0

Капитан «Валенсии» Дани Парехо выразил неудовлетворение по поводу отменённого гола в ворота мадридского «Реала» в матче 29-го тура Примеры, который состоялся на «Альфредо ди Стефано» и завершился победой «сливочных» со счётом 3:0.

В первом тайме при счёте 0:0 Парехо отправил мяч в ворота «Реал», но он был отменён после консультации главного судьи Хосе Марии Санчеса Мартинеса с системой ВАР, которая зафиксировала офсайд при развитии атаки «лос чес».

«Всегда одно и то же, одно и то же!», — воскликнул Парехо, узнав о решении судьи отменить взятие ворот, сообщает Marca. При Этом защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя получил за протесты жёлтую карточку.

По итогам 29-го тура «Реал» занимает второе место в таблице Примеры с 62-мя очками, а «Валенсия» находится на 8-й позиции с 43-мя очками.

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